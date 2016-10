Was also tun? Es geht darum, das Interesse am Skisport am Leben zu halten. Indem wir zum Beispiel die Tradition des Skirennenschauens weitergeben. Sitzen Sie doch am Samstag und Sonntag mal wieder mit ihren Töchtern und Söhnen, mit ihren Enkelinnen und Enkeln vor den Fernseher und schauen Lara Gut und Co. in Sölden zu. Das Interesse ist schnell geweckt. Oder wie wurden Sie mit dem Skivirus infiziert?

Sie haben Zweifel, ob das auch heute noch funktioniert? Der Schwingsport erlebt gerade einen Boom, weil sich die junge Generation offenbar nach alten Werten sehnt. Der Skisport hat auch etwas Traditionelles. Es ging zuletzt aber vergessen, dies weiterzugeben. Dies sollte sich wieder ändern. Die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer hätten es verdient.