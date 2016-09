Ist das heutige Team also besser oder schlechter als die Ausnahmegeneration von 2011/12, als mit Huggel, Streller, Frei, Shaqiri und Xhaka gleich fünf tragende Figuren aus der unmittelbaren Umgebung des Joggeli stammten? Huggel: «Schwer zu sagen. Der FC Basel wird durch die Entwicklung der letzten Jahre an seinen internationalen Erfolgen gemessen. Diese werden ausschlaggebend sein für eine abschliessende Beurteilung.»

Da spielt der tolle Start in die Liga keine Rolle. Nebensache Super League. Es zählt vor allem der Erfolg in der Königsklasse. Und genau da hat Basel die eigenen Erwartungen nicht erfüllt, spielte gegen Ludogorets, den klar schwächsten Gegner, nur 1:1. «Man darf von zwei verlorenen Punkten sprechen», sagt Yakin. Denn mit den beiden weiteren Gegnern, Paris St. Germain und Arsenal, trifft der FC Basel auf zwei europäische Fussball-Schwergewichte.

Die Warnung von Heitz

In zwei Tagen in London wird sich zeigen, wozu der FCB Ausgabe 2016/17 im Stande ist, ob der Schweizer David den englischen Goliath zu ärgern vermag, ob das Team Legenden-Status erreichen kann. Sportchef Georg Heitz warnt jedoch vor zu grossen Erwartungen, sagt: «So wie die Schere in den letzten Jahren auf nationaler Ebene auseinandergegangen ist, so wird auch der finanzielle Abstand der Klubs aus den grossen Ligen uns gegenüber immer grösser.» So liegt Basel auf der Fussball-Weltkarte je länger je mehr im Niemandsland: Der heimischen Konkurrenz enteilt – den ganz Grossen hinterherhechelnd.

Doch so schwer es sein mag, in London auch nur einen Punkt zu holen, genau an diesen Auftritten messen Fans und Beobachter den FC Basel. Und einen Vorteil haben die Basler am Mittwoch: «Sie können befreit aufspielen», so Christian Gross. Und das müssen sie auch, wenn sie in die Klubhistorie eingehen wollen. Wer weiss, vielleicht sogar als beste FCB-Mannschaft aller Zeiten.