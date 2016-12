Wobei Kempf sagt: «Dazu kann ich Dario nur bedingt Tipps geben, denn in vielen Dingen ist er mir als Athlet voraus. Er hat ausserordentliche Fähigkeiten und Fertigkeiten.» Für uns erklärt Hippolyt Kempf das Phänomen Dario Cologna:

Psyche

«Dario ist ein Typ, der genau weiss, worauf es ankommt. Er ist offen für neue Ideen, hört sich die vermeintlichen Vorteile an, prüft diese, entscheidet aber sehr schnell, ob diese für ihn persönlich gut sind oder nicht. Deshalb verliert er kaum Energie mit Unnützem. Er ist interessiert, aber gleichzeitig sehr fokussiert. Er macht auch nicht 100 Dinge auf einmal, sondern wählt drei aus und zieht das dann durch. Dadurch ist Dario äusserst effizient, wenn es beispielsweise um die Skiwahl geht. Dario kann durchaus chaotisch sein, seinen Rucksack liegen lassen oder dieses oder jenes verlieren. Aber das Wesentliche vergisst er nie.»

Training

«Dario Cologna ist ein Athlet nach Lehrbuch. Seine Trainierbarkeit ist fantastisch. Er funktioniert genau so, wie die Wissenschaft es gemäss Trainingssteuerung vorsieht. Wenn man sich die Frage stellt, was für ein Training es braucht, um im Langlauf Weltspitze zu verkörpern, dann kann Dario genau diesem Plan folgen. Er reagiert so, wie es im Buch steht! Er spricht auf die Reize sehr gut an. Ich weiss also ganz genau: Dario braucht jetzt noch zehn harte Einheiten, dann ist er bereit. Das ermöglichte es ihm bisher auch, jeweils zum Saisonhöhepunkt in Topform zu sein.»