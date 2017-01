Gab es Momente der Einsamkeit?

Ja. Nur ist das nicht per se schlecht. Wenn ich früher in einem Restaurant jemanden alleine essen sah, dachte ich: armer Kerl, der ist ja ganz allein. Unterdessen bin ich selbst schon häufig alleine essen gegangen. Auch finde ich es spannend, mich alleine in einer Stadt treiben zu lassen und auf Entdeckungstour zu gehen.

Nun sind Sie kürzlich nach eineinhalb Jahren in Philadelphia nach St. Gallen zurückgekehrt. Was haben Sie in den USA gelernt?

Wie offen und herzlich man auf Menschen zugehen kann. Ich war erst kurz in Philadelphia, da lud mich ein Teamkollege für ein paar Tage zu sich nach Hause ein, weil ein Schneesturm angekündigt war, man nicht nach draussen gehen konnte und ich in meiner Wohnung noch keinen Internetanschluss hatte. Ich glaube nicht, dass ich vor meiner Zeit in den USA gleich gehandelt hätte wie der Teamkollege.

Ist die viel beschriebene Oberflächlichkeit der Amerikaner ein veraltetes Klischee?

Nein, diese habe ich auch kennen gelernt. Eines Abends habe ich bei einem Typ aus dem selben Appartementblock ein Eishockey-Spiel geschaut. Wir hatten ein Riesen-Fest. Auch, weil die Flyers gewonnen hatten. Zwei, drei Wochen später sahen wir uns wieder und ich begrüsste ihn. Doch der Typ fragte nur: «Woher kennen wir uns?» Dabei hatte ich gedacht, in Philadelphia endlich einen Bekannten ausserhalb des Fussballs zu haben. Wenn man alleine ist, kann es in den USA sehr schwierig sein, in eine Gruppe aufgenommen zu werden. Zum Glück hatte ich den Fussball und meine Teamkollegen. Aus diesem Kreis haben sich etliche Bekanntschaften ergeben.