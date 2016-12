Wie oft trainieren Sie mit dem Nationalteam?

Jeden Tag zweimal.

Gibt es keinen Ligabetrieb?

Doch, es gibt eine 1. Liga mit elf Mannschaften. Aber die Trainings finden mit der Nationalmannschaft statt.

Es gibt nur sehr wenige nordkoreanische Spieler, die ausserhalb der Heimat spielen. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Es gibt hier sehr viele sehr talentierte Spieler. Aber leider dürfen sie nicht ausreisen. Wenn sie nur in Nordkorea spielen, ist es schwierig, bessere Spieler aus ihnen zu machen. Ihnen fehlt die nötige Wettkampfpraxis. Sie trainieren, trainieren, trainieren – aber sie spielen kaum.

Warum spielen nur wenige Spieler im Ausland?

Das zu beantworten, ist schwierig. Bestimmt stehen die Spieler nicht so im Schaufenster wie andere Klubs, weil sie sich hauptsächlich in Nordkorea aufhalten. Was ich hier mitbekommen habe: Sollte Interesse an einem Spieler aus Nordkorea bestehen, darf dieser auch wechseln. Der Verband strebt es an, dass seine Spieler Erfahrungen sammeln. Über das genaue Prozedere des Wechsels und alle vertraglichen Angelegenheiten entscheiden der Verband, der Spieler und sein Klub zusammen.

In der Fussballschule in Pjöngjang sollen Spieler produziert werden, die einmal besser werden sollen als Lionel Messi. Was sagen Sie zu diesem Vorhaben?

Ich glaube nicht, dass sie einen Lionel Messi produzieren. Aber ich glaube, dass sie gute Spieler für Asien ausbilden können.

Wie funktioniert die Kommunikation mit den Spielern und mit den Menschen in Nordkorea?

Ich habe immer einen Dolmetscher an meiner Seite. Leider – ich bevorzuge das direkte Gespräch, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Der Umgang untereinander ist offen und ehrlich. So, wie ich es etwa auch in der Schweiz erlebt habe.

Diktator Kim Jong Un träumt vom WM-Titel. Welche Erwartungen wurden direkt an Sie gestellt?

Ganz einfach: Die Menschen verlangen, dass ich die Nationalmannschaft verbessere. Das bedeutet: Ich muss viel und hart arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Vor allem arbeiten wir an der Taktik, an der Physis und an der Technik.

Müssen Sie konkrete Ziele erreichen? Etwa den Sieg an der Asienmeisterschaft 2019?

Das Ziel ist erst einmal, dass wir uns für Dubai 2019 qualifizieren. Das langfristige Ziel ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Erreichen dieser Ziele Pflicht ist.