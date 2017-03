Zwanzig Minuten vor dem Ende geht Uli Forte auf tutti. Zumindest scheint es so. Denn mit Moussa Koné und Marco Schönbächler stehen zwei vielversprechende Offensivspieler bereit. Sie sollen das Spiel, in dem der FCZ mittlerweile in Überzahl spielt, aber mit 1:2 im Rückstand liegt, noch drehen.

Doch dann die Überraschung: Forte nimmt keinen seiner Verteidiger heraus, obwohl eine Viererkette gegen die einzige Basler Spitze Marc Janko ein Luxus ist. Torschütze Oliver Buff und Roberto Rodriguez müssen das Feld räumen.

Warum hat der FCZ-Trainer, der 2013 in diesem Stadion GC gegen den FCB zum Cupsieg und einem seiner grössten Erfolge geführt hatte, nicht den Mut, den dezimierten Gegner unter Druck setzen?

Guter Start und frühe Führung

Wenig später bekommt er die Quittung: Renato Steffen sorgt mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. «Zu diesem Zeitpunkt hätte er ja nach seiner Tätlichkeit längst nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen», sagte Alain Nef. «Aber Steffen ist bekannt dafür, immer wieder Theater zu machen. Wie wertvoll er jedoch für sein Team ist, hat er dann mit seinem Tor zum 3:1 gezeigt.»

Das ist der Cup-Viertelfinal in Bildern: