Es gab eine Zeit, da schwärmte das System von Toni Held. Der junge Sportarzt, früher selbst internationaler Athlet im Orientierungslauf, galt als ausserordentlich intelligent, in der Leistungsdiagnostik als visionär, in der Arbeit mit Athleten als überaus einfühlsam und hingebungsvoll, bei wissenschaftlichen Fragestellungen der Sportmedizin schlicht als genial. Zudem war er ein echter Teamplayer, förderte Kollegen und wurde als Gesprächspartner für seine Offenheit gerühmt. «Toni war ein aufgestellter Arzt und ein toller Kollege», erinnert sich ein Mitstreiter.

Es verwunderte niemanden, dass Held in den Neunzigerjahren eine steile Karriere bei Swiss Olympic und beim Bundesamt für Sport in Magglingen hinlegte. 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta gehörte der in Langenbruck wohnhafte Held zum Schweizer Medical Team der Olympischen Spiele, 2000 in Sydney leitete er dieses als Chefarzt.

Ab 1991 war der gebürtige Bündner während elf Jahren leitender Arzt für Sportmedizin und Leistungsdiagnostik am Sportwissenschaftlichen Institut der Eidgenössischen Sportschule Magglingen. Und er betreute erfolgreiche Athleten wie Viktor Röthlin oder die Fechterin Gianna Hablützel-Bürki.

Gegen seinen Willen nach Hause geschickt

Doch die Olympischen Spiele in Sydney veränderten beinahe alles in seinem Leben. Erschöpft von 16-Stunden-Tagen am Limit, geschwächt von einem viralen Infekt, geschüttelt von Fieberschüben bis 40 Grad schickte ihn die damalige Delegationsleitung nach Hause. Gegen seinen Willen, wie Held später immer wieder betonte.