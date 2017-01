Erhalten Sie viele Reaktionen in diese Richtung?

Ja, schon. Kürzlich habe ich bei einem Hockeymatch von Lausanne den Puckeinwurf vor Spielbeginn gemacht. Danach ist einer der Lausanner Spieler zu mir gekommen und hat gesagt: «Ich verfolge deine Karriere schon lange. Chapeau für das, was du erreicht hast.» Da war ich total baff. Schliesslich treibt er einen Sport, in welchem er viel grösseren Risiken ausgesetzt ist. Ich spiele ja nur den Ball übers Netz (lacht). Später hat mich im Publikum dann noch eine Frau angesprochen und ihr Herz ausgeschüttet. Das sind unbezahlbare Momente. Und genau an diese muss man sich erinnern, wenn es einem mal nicht so gut läuft.

Was hat Ihre Olympiamedaille in Ihnen ausgelöst?

Das Spezielle an dieser Geschichte ist: Ich bin in der Olympia-Stadt Lausanne aufgewachsen. Ich habe in unmittelbarer Nähe des IOC-Hauptsitzes gelernt, Tennis zu spielen. Als kleines Mädchen bin ich mit der Schule drei-, viermal im Olympischen Museum gewesen. Ich habe diese Besuche geliebt, habe davon geträumt, selbst einmal ein Teil dieser Ausstellung zu werden. Meine ersten sportlichen Emotionen vor dem Fernseher erlebte ich im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Als ich dann die Medaille gewonnen habe, hat das in mir unglaublich viele Gefühle ausgelöst.

Und dann erst noch zusammen mit Martina Hingis...

Mit Martina Hingis verbindet mich sehr viel. Unsere gemeinsame Geschichte begann nicht erst in Rio, sondern schon viel früher. Ich habe sie bereits als kleines Mädchen bewundert, litt dann aber auch sehr darunter, dass ich von meinem Vater mir ihr verglichen wurde. Das habe ich ihr auch offen gesagt. Aber auch, dass das nicht ihr Fehler ist. Als wir an den Olympischen Spielen auf dem Platz standen, da wurde unser Vertrauen von Tag zu Tag grösser. Wir haben Hand in Hand gearbeitet. Wir konnten uns total aufeinander verlassen. Das hatte schon fast

etwas Magisches.