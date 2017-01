Belinda Bencic reist ohne ihren Vater an die Australian Open. Erstmals seit zehn Jahren bestreitet sie ein Turnier ohne ihn. Bis anhin waren die beiden unzertrennlich - der Vater war gleichzeitig auch Trainer und hielt stets eine schützende Hand über seine talentierte Tochter. «Ich wollte es probieren. Wir telefonieren regelmässig und stehen so in Kontakt. Auch Papa fand das eine gute Idee», erklärt die 19-Jährige ihre Entscheidung. Sie ist mit ihrem Physiotherapeut und ihrem Hittingpartner nach Melbourne gereist.

Belinda Bencic ist bei weitem nicht die einzige Tennisspielerin, die eine aussergewöhnliche Beziehung zu ihrem Vater hat.

Timea Bacsinszky