Timea Bacsinszky zieht am Australian Open in Melbourne nach einem harten Kampf in die 2. Runde ein. Die 27-jährige Waadtländerin setzte sich in einem schwachen Spiel nach gut zweieinhalb Stunden Spielzeit gegen die Italienerin Camila Giorgi (WTA 74) 6:4, 3:6, 7:5 durch.