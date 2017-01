In einer Partie ohne grosse Höhepunkte, die wohl auch unter dem böigen Wind litt, demonstrierte Wawrinka einmal mehr seine Tiebreak-Stärke. Mit dem letzten Satz in der 3. Runde gegen Viktor Troicki, den drei im Achtelfinal gegen Andreas Seppi und dem ersten gegen Tsonga hatte er fünf Sätze hintereinander in der Kurzentscheidung für sich entschieden. Letztlich hatte der gleichaltrige Franzose einfach nicht die Mittel, um Wawrinka in Bedrängnis zu bringen.

Im Halbfinal könnte es zum Schweizer Duell zwischen Wawrinka und Roger Federer kommen. Der Basler spielt seinen Viertelfinal gegen den deutschen Überraschungsmann Mischa Zverev in der Night Session (9.00 Uhr Schweizer Zeit). Bei seinen ersten beiden Halbfinalqualifikationen gewann der Romand 2014 gegen Tomas Berdych holte anschliessend gegen Rafael Nadal den Titel, 2015 verlor er in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic.

