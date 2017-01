Für das Duell in Birmingham, Alabama (3. bis 5. Februar) nominierte der amerikanische Captain Jim Courier, der in diesen Tagen am Australian Open die Sieger-Interviews führt, John Isner (ATP 19), Jack Sock (ATP 20), Steve Johnson (ATP 30) und Sam Querrey (ATP 32). Nicht im Aufgebot stehen die Doppel-Spezialisten Bob und Mike Bryan, die vor wenigen Tagen ihren Rücktritt vom Davis-Cup-Team bekannt gegeben hatten.

Die Schweiz ist ohne Roger Federer und Stan Wawrinka krasser Aussenseiter. Captain Severin Lüthi nominierte bereits vor knapp zwei Wochen Marco Chiudinelli (ATP 128), Henri Laaksonen (ATP 133), Adrien Bossel (ATP 488) und Antoine Bellier (ATP 612).