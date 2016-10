Lange Saison kostete Kraft

Und so müssen bei dem heute beginnenden Turnier andere in die Bresche springen. Vor allem Stan Wawrinka steigt nach der Last-Minute-Absage von Rafael Nadal zum Topfavoriten empor und soll erstmals am Dienstagabend, an dem sonst traditionellerweise Roger Federer seinen ersten Auftritt zelebriert, für beste Unterhaltung in der Basler St. Jakobshalle sorgen.

«Ich schätze das Turnier von Basel sehr. Die Halle wird voll sein und die Unterstützung ist immer grossartig. Ich fühle mich gut und werde den Abend geniessen», gibt sich Stan Wawrinka äusserlich gelassen.

An Selbstvertrauen mangelt es Wawrinka trotz frühem Aus in Schanghai zweifelsohne nicht. Er rollt in der sonntäglichen Presserunde nochmals seinen starken Herbst auf mit dem phänomenalen Gewinn der US-Open und verrät, dass der Weg zum Titel ihn sowohl physisch als auch mental noch mehr gefordert hatte als seine Erfolge in Melbourne und Paris, er sich dadurch aber zu einem noch reiferen Spieler hat entwickeln können.

Nur zwischen den Zeilen lässt er dabei durchblicken, dass die lange Saison auch bei ihm ein wenig ihren Tribut gefordert hat und auch er sich wohl schwer tut, zum Ende des Tennisjahres die letzten Energiereserven zu finden. «Viele Spieler bekunden Mühe. Ich will mich nochmals verstärkt auf die letzten drei Turniere mit Basel, Paris und den World Tour Finals konzentrieren und hoffe, dass ich schon in dieser Woche meine Leistungen erbringen kann», so Wawrinka.

Der Basel-Komplex

Doch Basel und Stan Wawrinka. Das harmonierte bislang ausser den Halbfinal-Vorstössen in den Jahren 2006 und 2011 nicht wirklich.

Eine grosse Rechnung hat er auf alle Fälle noch offen: In den letzten vier Jahren ist der Waadtländer in Basel stets in der ersten Runde gescheitert und spielte dabei oft enttäuschend schlecht. «Ich kann es dieses Jahr ja nur besser machen», sagte der 31-Jährige lächelnd.

Er wisse nicht, wie es zu einer solch aussergewöhnlichen Negativserie kommen konnte. «Mit der Schweiz hat das sicher nichts zu tun», so Wawrinka, der seine vier Erstrunden-Niederlagen nicht auf den ungemein hohen Erwartungsdruck zurückführen will, der seine Auftritte in der Heimat jeweils begleitet.

«Ich habe mit dem Davis-Cup-Team und dem Turniersieg in Genf bereits bewiesen, dass ich auch in der Schweiz wichtige Spiele gewinnen kann.»

Der Verlauf eines Turniers hänge jeweils stark davon ab, wie man starte. «Wenn ich zu Beginn auf der schnellen Unterlage wie hier in Basel zu zögerlich agiere, sinkt mein Spielniveau beträchtlich. Dann wird es schwierig.»

Knifflige Situationen wird Wawrinka auch in dieser Woche wieder zu lösen haben. Doch der Zeitpunkt ist gekommen, diese aus dem Weg zu räumen, so dass Wawrinka auch in der Deutschschweiz seine verdiente Anerkennung findet: als absoluter Weltklassespieler – und nicht als Lückenbüsser.