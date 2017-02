Roger Federer unterschreibt mit den Swiss Indoors einen Vertrag bis 2019, vermelden die Verantwortlichen des Basler Tennis-Turniers in einer Mitteilung. Darin lässt sich der 18-fache Grand-Slam-Sieger zitieren: «Ich kann es kaum erwarten, im Herbst wieder vor meinem Heimpublikum anzutreten. In Basel zu spielen ist immer ein Highlight des Jahres.»

Federer meldete sich Anfang des Jahres an den Australian Open eindrücklich zurück und konnte in einem epischen Final gegen Rafael Nadal seinen eigenen Rekord ausbauen und den 18. Grand Slam gewinnen. Das war nicht zu erwarten gewesen, da Federer zuvor eine sechsmonatige Pause einlegen müssen, weil er sich am Meniskus verletzt hatte.

Der neue Vertrag mit den Swiss Indoors bedeutet nun auch, dass die Gerüchte um einen baldigen Rücktritt nicht wahr sind. Der Baselbieter denkt noch lange nicht ans Aufhören. Das freut auch Turnier-Direktor Roger Brennwald. Die Vertragsunterzeichnung sei ein "einmaliger Glücksfall."

An den Swiss Indoors ist Federer mit sieben Titel Rekordsieger. Im letzten Jahr konnte er aber aufgrund seiner Verletzung nicht an seinem Heimturnier spielen.

Die Swiss Indoors finden dieses Jahr vom 21. bis 29. Oktober statt. (zam/cfe)

