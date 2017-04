Der Beitrag des Lokalsenders Telebasel vom 27. Juli 2000 ist eine echte TV-Perle. Der 18-jährige Roger Federer zeigt sein Teenagerzimmer in Münchenstein BL und spricht ausführlich über seinen Sport («Wie heissen die? World Series oder so ...»), seine Anfänge als Balljunge an den Swiss Indoors («Ich bin dort auch immer als Autogrammjäger herumgerast – deshalb probiere ich jetzt den Kindern auch immer Autogramme zu geben») und seine Beschäftigungen an Ruhetagen («Musik hören, Playstation spielen, im Ausgang etwas trinken mit den Kollegen»).

«Ich fühle mich wohl jetzt alleine»

Er erzählt auch, dass kurz vor dem Dreh des Beitrags, die Beziehung zu seiner Freundin in die Brüche gegangen ist. Problematisch war vor allem, dass er so viel unterwegs war: «Ich habe es ziemlich schwer gefunden, eine aktive Beziehung zu haben – man sieht sich sehr wenig und muss immer telefonieren.»

Ob das der Preis sei für seine Tenniskarriere, fragt der TV-Journalist darauf. «Auch ein wenig», gibt der junge Federer zu. Und fügt aber an: «Ich fühle mich sehr wohl jetzt ganz alleine und bin nicht gerade auf der Suche nach einer neuen Freundin.»

Was alles auf ihn wartete, konnte der junge Federer zu diesem Zeitpunkt wohl nicht erahnen. So auch, dass er kurz darauf am Rande der olympischen Spiele in Syndney seine Frau Mirka näher kennen und lieben lernen würde.

«Das passiert halt»

Schön auch dieser «Sport aktuell»-Beitrag vom 7. Juli 2003. Es ist ein Interview mit Roger, nachdem er am 6. Juli 2003 mit Wimbledon seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hat.