Nadal eliminierte den als Nummer 3 gesetzten Kanadier Milos Raonic in 2:44 Stunden 6:4, 7:6 (9:7), 6:4. Damit steht der einstige Weltranglisten-Leader erstmals seit dem Triumph am French Open 2014 wieder im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers.

Im zweiten Satz, der 81 Minuten dauerte, hatte der Mallorquiner beim Stand von 4:5 und im Tiebreak jeweils drei Satzbälle gegen sich, alle sechs wehrte er ab. Die 13-minütige Kurzentscheidung gewann der nervenstarke Nadal dann 9:7. Im ersten Satz realisierte er das entscheidende Break zum 4:3, im dritten zum 6:4 (zu Null).

Grigor Dimitrov bestätigte in Melbourne seine gute Frühform. Durch den klaren Dreisatzsieg gegen den Belgier David Goffin steht der Bulgare in Melbourne erstmals im Halbfinal. Die Nummer 15 der Weltrangliste setzte sich gegen den um vier Positionen besser klassierten Goffin in einem von Grundlinienschlägen geprägten Duell in 132 Minuten 6:3, 6:2, 6:4 durch. Dimitrovs Fehlerquote lag bedeutend tiefer als jene von Goffin (25:46).

Damit feierte der Turnier-Gewinner von Brisbane (u.a. durch Siege gegen die Top-10-Spieler Thiem, Raonic und Nishikori) seinen zehnten Erfolg in Serie. Im zweiten Grand-Slam-Halbfinal nach Wimbledon 2014 wird der 25-jährige Osteuropäer auf Rafael Nadal oder Milos Raonic treffen.

Mit Nadal (30) sowie den beiden Schweizern Roger Federer (35) und Stan Wawrinka (31) stehen gleich drei Spieler im Halbfinal von Melbourne, die 30-jährig oder älter sind. Zum bislang einzigen Mal in der "Open Era" waren an einem Grand-Slam-Turnier 1968 in Roland Garros drei Ü30-Akteure in die Top 4 vorgestossen.