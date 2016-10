Dank des siebten Turniererfolgs in dieser Saison erhöhte Murray den Druck auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Schon in der nächsten Woche kann Murray den Serben beim Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy von der Spitze verdrängen. Gewinnt Murray in Paris und verpasst Djokovic den Final, ist er erstmals in seiner Karriere die Weltnummer 1.