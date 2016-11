Zum ersten Mal seit zehn Jahren schaffte am Masters ein Spieler mit nur einem Vorrundensieg den Einzug in die Halbfinals. 2006 ist dieses "Kunststück" dem Argentinier David Nalbandian gelungen. Nalbandian blieb damals im Halbfinal gegen den Amerikaner James Blake chancenlos, der seinerseits wiederum das Endspiel gegen Roger Federer klar verlor.

Kei Nishikori eifert in London also nicht David Nalbandian nach, sondern der Slowakin Dominika Cibulkova. Die qualifizierte sich vor einem Monat am Frauen-Masters in Singapur mit bloss einem Sieg in der Vorrunde für die Halbfinals und gewann anschliessend mit Siegen über Swetlana Kusnezowa (Halbfinal) und Angelique Kerber (Final) auch das Turnier.

Kei Nishikori trifft im zweiten Halbfinal am Samstagabend auf den Serben Novak Djokovic.