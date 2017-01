Das Schweizer Programm von Mittwoch

Den Auftakt an Tag 3 machte die Aargauerin Stefanie Vögele. Die 26-Jährige Qualifikantin unterliegt der in der zweiten Runde der als Nummer 13 gesetzte Venus Williams mit 3:6, 2:6. Die Schweizerin wehrte sich nach Kräften, geriet aber in beiden Sätzen schnell in Rückstand

Stan Wawrinka bewies danach auf den Margaret Court, dass er durchaus zu den Favoriten gehört. Er zeigt in seinem 2.-Runden-Match gegen den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 33) keine blösse und gewann souverän in drei Sätzen 6:3, 6:4, 6:4.

Um 7.30 Uhr (Schweizer Zeit) beendete Roger Federer in der Rod Laver Arena sein zweites Match in Melbourne im Tie-Break des dritten Satzes. Er schlug den 20-jährigen amerikanischen Qualifikanten Noah Rubin mit 7:5, 6:3 und 7:6. In der 3. Runde wartet nun der erste richtig harte Brocken auf Roger Federer. Der Tscheche Thomas Berdych ist die ATP Nummer 10. «Ein harter Gegner», sagt auch Federer im Platzinterview.

