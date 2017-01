Er wollte seine Ruhe. Dann kam Federer, mit 20 Minuten Verspätung. Jubel brandete kurz auf, Kameras klickten. Höflich stellte er sich bei seinem Trainingspartner vor. Federer wusste gar nicht, mit wem er verabredet war. Ein australischer Juniorenspieler, dünn und blass. Und Blake Ellis bibberte vor Aufregung. Seinen Trainer kannte Federer dafür umso besser, Wayne Arthurs, dessen Karriere bei den Australian Open vor zehn Jahren so unglücklich mit einer Knieverletzung endete.

Federer freute das Wiedersehen und er erkundigte sich sofort. Gut sah das nicht aus, Arthurs Knie lässt sich in die falsche Richtung verschieben. Federer ist das erspart geblieben, er darf weiter seinen Traum leben. Ellis schob die ersten fünf Returns allesamt ins Netz. «Du musst über das Netz spielen», kommentierte Ivan Ljubicic trocken.

Nach 30 Minuten beliess es Federer bei diesem leichten Warm-up und verschwand direkt in die Umkleide. Fiona Wongs Poleposition hatte nichts genützt. Keine Selfies, keine Autogramme heute. «Das macht nichts», sagt sie, «ich habe schon viele von ihm. Und die Hauptsache ist: Ich habe ein Ticket für das Match.»

Die Show muss weitergehen

Trotzdem: Der Funke will vor dem Schweizer Halbfinal zwischen Federer und Wawrinka nicht so richtig überspringen. Der Hype ist 16 000 Kilometer entfernt. Eine seltsame Stille lag über dem Melbourne Park.

Gähnende Leere im Oval, der Vergnügungsmeile, vor den Leinwänden, an den Bierständen. Auf den Aussenplätzen wird nicht mehr viel Tennis geboten, das lockt kaum jemanden. Und Novak Djokovic und Andy Murray fehlen eben doch. Am Donnerstag dürfte es wieder voller werden, am Australia Day, dem Nationalfeiertag. Doch er wird wohl weniger feucht-fröhlich als sonst.

Dazu muss man bedenken, dass die Melbourner in diesen Tagen trauern. Sie stehen immer noch unter Schock nach der Tragödie, bei der fünf Menschen, keine 500 Meter vom Melbourne Park entfernt, getötet wurden. Vor dem Einkaufszentrum in der Bourke Street wächst das Meer aus Blumen weiter, nach Tennis steht niemandem der Sinn.

Aber hier, auf der Anlage, ist ja der «Happy Slam», wie die Australier ihr Turnier nennen. Die Show soll weitergehen für die Tennistouristen aus aller Welt. Es ist Hochsommer, Ferienzeit, Melbourne boomt vor Urlaubsgästen. Eine zehnköpfige Gruppe ist extra aus Hongkong angereist, natürlich für Federer.

Englisch sprechen sie kaum, aber er sei einfach «magic». Von Wawrinka reden wenige, denn eigentlich fiebert man hier längst einem Final zwischen Federer und Rafael Nadal entgegen. Wawrinka soll da bloss kein Spielverderber sein. «Wer würde das nicht sehen wollen?», fragte auch Andy Roddick am Vortag, als er in die Tennis Hall of Fame aufgenommen wurde, «das könnte das wichtigste Match der Grand-Slam-Geschichte werden.»