Das Australian Open startete am Montag gleich mit den Schweizer Topspielern: Stan Wawrinka hat in der ersten Runde in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Slowaken Martin Klizan gewonnen. Das Comeback des Maestros ist geglückt: Roger Federer gewinnt sein Auftaktspiel gegen den Österreicher Jürgen Melzer in vier Sätzen. Verfolgen Sie die Australian Open live im Stream.