Für Cibulkova, die sich unter anderem dank Turniersiegen in Katowice, Eastbourne und Linz für das Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen qualifiziert hatte, ist der Triumph in Singapur der bisher grösste Erfolg ihrer Karriere. In der Gruppenphase hatte die Weltnummer 8 gegen Kerber noch in drei Sätzen verloren.