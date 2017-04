Bencic (WTA 131) scheiterte an ihrem sechsten WTA-Turnier in dieser Saison zum fünften Mal in der Startrunde. An neun ihrer letzten elf Turniere seit letztem Oktober musste Bencic ohne einen Sieg abreisen.

Obwohl Bencic vor der Partie gegen die Weltranglisten-69. betont hatte, sie fühle sich gut, wirkte die Ostschweizerin nicht fit.