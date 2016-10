Die als Nummer 12 gesetzte Schweizerin hatte im Startsatz dreimal mit einem Break vorgelegt, erst dasjenige zum 6:4 hatte aber Bestand. Danach ging jedoch auf einen Schlag nichts mehr. Vom Ende des ersten Satzes bis zum 0:3 im Entscheidungssatz verlor Bacsinszky neun Games in Folge. Insgesamt musste sie sieben Mal ihren Aufschlag abgeben. Am Ende machte es die 27-jährige Lausannerin zwar nochmals spannend. Nachdem sie ein Break zum 2:3 aufgeholt hatte, blieb sie in Tuchfühlung, kam jedoch nicht mehr heran.

Im vergangenen Jahr hatte die Nummer 15 der Welt beim Turnier der höchsten WTA-Kategorie in Chinas Hauptstadt den Final erreicht. Dennoch wird sie im Ranking nicht mehr als ein oder zwei Plätze verlieren.