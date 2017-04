Seit der Gründung der Stiftung Ende 2003 hat Federer 28,5 Millionen Franken für Bildungsprojekte in Afrika gesammelt, einen Grossteil davon hat Federer selber eingeschossen. Nicht durch direkte Spenden, sondern durch Aktionen wie das Match for Africa oder den Verkauf von Fanartikeln, deren Erlös direkt in die Projekte in den ärmsten Regionen des südlichen Afrikas fliessen. Bisher erreichte die Stiftung mit ihren Projekten und Initiativen 650 000 Kinder in sieben Ländern. Bis im Jahr 2018 sollen eine Million Kinder Unterstützung erhalten.

«Einfach jemand, der hilft»

Federer selber versucht, sich einmal jährlich vor Ort ein Bild zu machen. 2015 reiste er nach Malawi. «Das ist mir enorm wichtig. Die Menschen, die Geld in die Stiftung geben, sollen sicher sein können, dass ihre Spende ankommt. Auch für mich ist es wichtig, unsere Programme besser zu verstehen.» Bei seinen Besuchen taucht Federer in eine ganz andere Welt ein. Eine, in der er kein Tennisspieler ist, sondern «einfach jemand, der hilft», wie er selber sagt. «Mir ist es recht, dass sie nicht wissen, wie berühmt ich bin. Mich macht es glücklich, wenn ich sehe, dass es ihnen besser geht.» Für die Stiftung sind sein Name und sein Gesicht Kapital, in Afrika ist der Baselbieter hingegen vielerorts ein Unbekannter.

Als vierfacher Vater hat er auch klare Vorstellungen, welche Werte den Kindern vermittelt werden sollen: «Immer nett sein. Immer höflich sein. Ich versuche, so durchs Leben zu gehen.» Dem Kontrast zwischen der reichen Schweiz und dem armen Afrika begegnet er mit Demut: «Mir ist bewusst, wie viel Glück ich in meinem Leben gehabt habe. Ich weiss, ich lebe in einer Fabelwelt. Das sage ich auch meinen Kindern immer wieder, und darum sind mir die Besuche in Afrika enorm wichtig.»

Beim ersten Schaukampf 2011 kamen 2,5 Millionen Franken zusammen, vor zwei Jahren waren es 1,6 Millionen. Die beiden Ausgaben im April sollen 3 Millionen Franken generieren.