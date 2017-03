Und Disziplin lässt sich nun mal nicht mit gnädigem Training und ein bisschen «Voodoo» durchsetzen. Die Spieler wollten den gestrengen Zuchtmeister nicht mehr, und nun steht der freundliche, antiautoritäre Spielerversteher Gordie Dwyer an der Bande. Der sportliche Zerfall hat unter seinem Kommando besorgniserregende Dimensionen angenommen.

Zweitens

Keine Leistungskultur. Inti Pestoni, der König der Leventina, wechselte im letzten Sommer zu den ZSC Lions. Bereits nach ein paar Spielen wird er in Zürich aus der Mannschaft genommen und zum Konditionstraining abkommandiert. Ambris bester Spieler ist in einer so miserablen Verfassung, dass er erst einmal die konditionellen Hausaufgaben nachholen muss.