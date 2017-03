Zweimal Lichter aus

Es war 19.27 Uhr, als im Stadion Brügglifeld erstmals die Lichter ausgingen. Stromausfall! Eine gute Viertelstunde vor dem Anpfiff des Challenge-League-Spitzenspiels zwischen dem FC Aarau und dem FC Zürich legte sich eine gespenstische Dunkelheit über das kleine Stadion.

Der Spuk dauerte exakt 25 Minuten. Obwohl es während der knappen halben Stunde ohne Licht zwischen einigen Zürcher und Aarauer Fans zu kleinen Scharmützeln kam, blieb das Brügglifeld glücklicherweise von Ausschreitungen verschont. Der Grossteil der rund 5000 Zuschauer blieb besonnen und verhielt sich absolut ruhig. Kam hinzu, dass rund 100 Polizisten auf und neben dem Spielfeld für Ruhe und Ordnung sorgten.

Kurz nach 20.10 Uhr, also mit einer Verspätung von einer knappen halben Stunde, pfiff Schiedsrichter Stephan Klossner die Partie an. Alles klar? Nein! Der Spass dauerte nicht einmal eine Minute. Dann gingen die Lichter ein zweites Mal aus. Wieder war es im weiten Rund vom Stadion Brügglifeld stockdunkel. Die beiden Mannschaften zogen sich auf Anordnung des Spielleiters in ihre Umkleidekabinen zurück.

Diesmal dauerte der Spuk 13 Minuten. Kurz vor 20.30 Uhr leuchtete ein Teil der Flutlichter wieder. Kurze Zeit später kam allerdings die Durchsage, dass Schiedsrichter Klossner das Spiel nicht ein zweites Mal anpfeifen werde. Man könne einerseits nicht ausschliessen, dass es zu einem dritten Stromausfall komme, anderseits sei die Sicherheit der Spieler der beiden Teams nicht gewährleistet.