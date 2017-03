Am 25. und 26. März wurde in Basel die 39. Regionalmeisterschaft Zentralschweiz-West durchgeführt. Die Regionalmeisterschaft ist der einzige Wettkampf, an welchem der ganze Club Teilnimmt. Die weiteren Wettkämpfe werden sonst nur von rund einem oder zwei Teams besucht.

So ist auch die Stimmung an der Regio eine ganz spezielle. Keine Kür wird verpasst und wenn man gerade nicht selbst an der Reihe ist, hilft man bei den Vorbereitungen oder feuert tatkräftig an. So werden die Kleinen von den Grossen angefeuert und umgekehrt.

Regionalmeisterin aus Solothurn im Solo

In der Kategorie Elite konnten die Solothurnerinnen im Teamwettkampf den Titel nicht holen. In der Kategorien Solo konnte der Titel verteidigt werden. Christine Fluri wurde Regionalmeisterin. Im Duett holten Livia Mühlheim und Mara Bachl knapp den dritten Platz.