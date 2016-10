Wiler-Ersigen besteht auch im vierten Auswärtsspiel der noch jungen Saison und holt sich dank dem 8:6-Sieg bei Meister GC bereits die Punkte 13 bis 15 und verteidigt die Leaderposition dank dem Mehrspiel vor den nach wie vor ungeschlagenen Malans und Winterthur. Nächsten Sonntag kündigt sich damit in Zuchwil der Spitzenkampf gegen die Alligatoren an, sollte sich die Berger-Truppe tags zuvor in der Doppelrunde in Thun keinen Ausrutscher erlauben.