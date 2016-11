Maurizio Mansi war bei der Trainingseinheit am Donnerstag nicht ganz zufrieden mit der Leistung. Woran lag das?

Stefan Hürlimann: Er ist ein Trainer, der sehr fordernd ist und wenn er etwas erklärt, dann will er es auch so umgesetzt sehen. Läuft es manchmal nicht ganz genau so, wie es sollte, dann mag er das nicht so … Aber es gibt Situationen, in denen es nicht so exakt umsetzbar ist. Doch es ist gut, dass er fordernd ist. Wir verdienen hier Geld und wollen besser werden. Wir sind nicht da zum «Umeplöischle».

Stimmen die im Training gegebenen Impulse zuversichtlich?

Ja, wir haben nach dem Langenthal-Match Dinge angesprochen, die wir besser machen wollen. Die Übungen wurden dann entsprechend darauf ausgelegt. Heute hätte ich mir vielleicht wieder ein bisschen mehr gewünscht, fünf gegen fünf zu trainieren, weil die Linien etwas umgestellt wurden. Aber ansonsten gings um das Besprochene, da gebe ich ihm (Mansi Anm. d. Red.) recht.

Was gilt es konkret zu verbessern?

Wir wollen mehr Scheiben in Richtung Tor bringen und vermehrt in den gegnerischen Slot fahren, um Rebound-Tore zu erzielen. Es haperte schon noch ein wenig an der Umsetzung, daher muss er den Finger draufhalten, damit etwas geschieht. Denn ich denke, in diesem Bereich können wir am meisten herausholen.