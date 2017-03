Thomas Schöni. So heisst der neue Headcoach der Junioren des EHC Olten. Er folgt auf Huso Alagic, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Schöni ist bei den Powermäusen kein Unbekannter. Der 47-jährige Hägendorfer durchlief als Junior alle Nachwuchsabteilungen und war Ende der 1980er Jahren Teil der 1. Mannschaft, welche in der National League B und später in der NLA spielte.