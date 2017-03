Nach anderthalb Saisons zurück

Weiter steigen dürfte der Optimismus beim SC Fulenbach mit der Rückkehr des ehemaligen Leistungsträgers und Torschützenkönigs der Saison 2014/15. Nach einem eineinhalbjährigen Abstecher in die 2. Liga inter zum FC Langenthal kehrte in der Winterpause nämlich Simon Affentranger nach Fulenbach zurück.

«Bei mir wurde im Knie ein Knorpelschaden festgestellt. Durch die vielen Trainingseinheiten und Spiele konnte sich mein Knie nie richtig erholen, weshalb ich mir eingestehen musste, dass meine Gesundheit vorgeht und ich besser wieder zurückkehre», erklärt Affentranger.

Doch was wäre gewesen, hätte der 28-Jährige damals den SCF gar nicht erst verlassen? Es bietet sich ein kleines Gedankenspiel an, in welchem vor allem die äusserst knappen Entscheidungsmomente in der letzten Saison im Cupfinal und im Aufstiegsrennen genauer betrachtet werden können.

Fehlte Fulenbach in dieser Phase nicht genau ein Spieler seines Formats? Und hätte Affentranger, wäre er geblieben, nun sogar mit Fulenbach in der 2. Liga interregional und im Schweizer Cup mitspielen können? «Vielleicht, aber gross gefehlt habe ich ja nicht», meint Affentranger dazu misstrauisch und fügt lächelnd an: «Ob ich im Cupfinal den Penalty verwandelt hätte? Ich weiss es nicht.»

Top-3-Platzierung als Ziel

Affentranger bereut seinen Wechsel zum FCL aber nicht. Er habe einiges gelernt, viele tolle Menschen getroffen und grosses Vertrauen gespürt. Mit dieser Erfahrung will er nun Fulenbach helfen, Konstanz ins Spiel zu bringen und das Saisonziel, einen Platz in den Top 3, zu erreichen. Der Aufstieg geniesst für ihn weder diese noch nächste Saison Priorität: «Wir haben Spass am Fussballspielen und wenn die Einstellung stimmt, können wir nächste Saison viel erreichen. Wir werden sehen, was die Saison 2017/18 bringt.» Für Affentranger selbst steht der Aufstieg also nicht im Vordergrund. Sowieso meint er: «Schöner wäre es, nächstes Jahr den Solothurner Cup zu gewinnen.»