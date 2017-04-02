An der Schwelle zum Nachwuchskader
Resultate
Männer:
HAL (8.5 km, 400 m, 24 Po.): 1. Kaspar Hägler (Olten) 55:14. HAK (3.6 km, 130 m, 10 Po.): 1. Daniel Salzmann (Bern) 26:26. 6. Thomas Lüthi 29:29. 18. Simon Holzer (Olten) 39:08. HB (4.6 km, 110 m, 18 Po.): 1. Andreas Peter (Olten) 44:08. 10. Klaus Kaiser (Starrkirch-Wil) 1:01:59. H45 (6.5 km, 300 m, 16 Po.): 1. Peter Jordi (Heiligenschwendi) 55:38. 3. Felix Tschumi (Olten) 57:48. H65 (5.0 km, 210 m, 14 Po.): 1. Pekka Marti (Twann) 44:35. 15. Heinz Hosner (Trimbach) 1:33:59. H18 (7.6 km, 350 m, 20 Po.): 1. Marius Kaiser (Starrkirch-Wil) 56:12. H16 (6.1 km, 220 m, 17 Po.): 1. Andri Jordi (Heiligenschwendi) 46:37. 2. Florian Bloch (Olten) 48:21. H14 (4.6 km, 110 m, 18 Po.): 1. Dominic Müller (Thun) 34:52. Hannes Lüthi (Trimbach) aufgeg.. H10 (2.1 km, 20 m, 9 Po.): 1. Nils Neuenschwander (Heimberg) 12:21. 7. Laurin Spitzli (Starrkirch-Wil) 23:05.
Frauen:
DAL (5.5 km, 250 m, 14 Po.): 1. Simona Aebersold (Brügg BE) 39:04. 14. Jutta Bürgi (Villmergen) 1:13:31. DB (3.4 km, 90 m, 11 Po.): 1. Lorenza Kessler (Elgg) 32:29. 3. Lucia Kaiser (Starrkirch-Wil) 34:39. D40 (4.5 km, 210 m, 14 Po.): 1. Katrin Sterchi (Niederhünigen) 1:02:46. Wanda Gmür (Wangen bei Olten) Po.f.. D14 (4.1 km, 90 m, 14 Po.): 1. Leonie Buri (Lyssach) 33:45. 4. Lena Nyfeler (Hilterfingen) 41:42. 15. Mona Ingrisani (Starrkirch-Wil) 55:16. 20. Ursina Jakob (Olten) 1:14:31. D12 (2.7 km, 30 m, 9 Po.): 1. Aline Schmuki (Biel-Bienne) 16:09. 14. Lorena Johanna Hosner (Trimbach) 28:58. D10 (2.1 km, 20 m, 9 Po.): 1. Sophie Nyfeler (Hilterfingen) 16:17. 4. Lynn Gmür (Wangen b. Olten) 18:34. 5. Andina Wagner (Wilderswil) 20:16.
Offen:
OL (4.5 km, 130 m, 12 Po.): 1. Adrian, Lisa Van der Floe (Oberdorf SO) 48:28. 4. Nicole Lüthi (Trimbach) 1:00:40. 6. Johannes Borner (Einsiedeln) 1:02:42. OM (3.4 km, 90 m, 11 Po.): 1. Michele Frezza (Spiez) 26:34. 9. Daniel Spitzli 37:21. 14. Andrea Ingrisani-Wyss (Starrkirch-Wil) 41:58. 30. Céline Jakob (Olten) 1:13:50. OK (2.4 km, 20 m, 9 Po.): 1. Minna & Wanda Gmür (Wangen) 18:15. 12. Anja, Vianne Buri, Oetiker (Olten) 27:44. 15. Isabelle Bloch (Olten) 30:41.