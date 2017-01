Nach der knappen Derbyniederlage gegen den SC Langenthal geht es für den EHC Olten in der 37. Runde der NLB gegen den EHC Winterthur. Die Zürcher belegen momentan Platz 9 in der Tabelle, 32 Punkte hinter Olten. Nach zwei Niederlagen in Folge will der EHC Olten wieder auf die Siegerstrasse zurückfinden. Das Spiel beginnt um 17.30 Uhr.