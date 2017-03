Schliesslich gäbe es sportübergreifend im Mittelland fast keine Frauen-Equipen, die auf Nationalliga-Niveau spielen. «Tragisch wäre es aber trotzdem nicht, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen», ergänzt Nyffenegger, der laut eigener Aussage «schon seit Jahrzehnten» beim VBC Gerlafingen als Trainer arbeitet.

Das Ziel deutlich übertroffen

Die Gerlafingerinnen waren mit dem Vorsatz, den vierten Platz aus der Vorsaison zu verbessern, in die laufende Meisterschaft gestartet. Was folgte, war laut Nyffenegger «eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte». Dies könne schon jetzt festgehalten werden.

Mit 15 Siegen aus 18 Spielen holte Gerlafingen den Spitzenplatz in der Gruppe B. «Es war eine nahezu perfekte Qualifikation», blickt Nyffenegger zurück, «ich wusste, dass wir die nötige Qualität haben, planen kann man eine so tolle Saison aber nicht. Wir hatten einfach einen richtigen Lauf und auch Glück, dass es kaum Verletzungen gab.» Der Lauf hielt in den Playoffs an. In den Halbfinals legte Gerlafingen gegen Kerzers mit einem 3:0-Heimsieg den Grundstein für den Einzug in den Final. Es reichte trotz 2:3-Niederlage im Rückspiel.

Muri Bern liegt Gerlafingen

Obwohl Gerlafingen gegen den Finalgegner Muri Bern in der Qualifikation beide Duelle mit 3:0 gewonnen hatte, mahnte der Coach zur Vorsicht: «Diese zwei Siege bringen uns gar nichts, es beginnt wieder bei Null.» Muri Bern verfüge über ein erfahrenes und in allen Bereichen sehr stabiles Team. «Wir müssen einfach alles ein bisschen besser machen als sie», lautete Nyffeneggers Rezept. Dieses ging auf, mit 25:13, 25:22 und 26:24 bodigte Gerlafingen den Kontrahenten im ersten Duell.