«Xhevi» Dullaj tritt beim FC Iliria in grosse Fussstapfen. Sein Vorgänger Perparim Redzepi bescherte den Stadt-Solothurnern in den letzten Jahren die herausragendsten Erfolge der ihrer Klubgeschichte. Vor etwas mehr als fünf Jahren hatte Redzepi die erste Mannschaft des FC Iliria in der 3. Liga übernommen.

Nach einem dritten Schlussrang 2011/12 zog der FC Iliria in der Folgesaison erstmals in die Aufstiegsspiele für die 2. Liga ein, musste dort aber Deitingen und Mümliswil den Vortritt lassen.

Ein Jahr später beim zweiten Anlauf klappte es dann: Iliria schaffte dank eines 1:0-Siegs gegen den FC Klus/Balsthal die Promotion für die höchste Regionalliga des Kantons. Nach Platz acht in der ersten Zweitliga-Saison startete Iliria in der vergangenen Spielzeit so richtig durch: Cupsieg, Zweitliga-Meistertitel und somit Aufstieg in die 2. Liga inter.

Team brauchte frischen Wind

In der Winterpause beendete der FC Iliria nun aber die Zusammenarbeit mit Perparim Redzepi. «Wir bedanken uns bei Perparim für die grossen Erfolge, die wir unter ihm feiern durften», schreibt die Vereinsleitung in der Medienmitteilung im Januar. Redzepi habe Geschichte geschrieben mit der Mannschaft und dem Klub.