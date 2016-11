Kontra: «Ein Abgang als Signal für einen Kulturwandel»

Wenn der EHC Olten in die NLA aufsteigen will, dann muss er sich von Künstlern wie Marco Truttmann früher oder später trennen.

Kann man als ambitionierter B-Klub von einer Vorwärtsstrategie sprechen, welche innert dreier Jahre den Aufstieg in die NLA zum Ziel hat, gleichzeitig aber riskieren, seinen besten Schweizer Spieler zur Konkurrenz – und dann noch zum grossen Rivalen Langenthal! – ziehen zu lassen? Der Verstand sagt: Nein. Spieler wie Marco Truttmann gelten in der NLB gemeinhin als unersetzlich.

Aber neben dem Verstand gilt es bei solchen Personalentscheiden auch auf das Bauchgefühl zu achten. Ist ein Spieler wie Truttmann der richtige Mann, um die Oltner in absehbarer Zeit ans Ziel ihrer Träume zu führen? Die wichtigste und einzige Währung des Ostschweizers sind seine Skorerpunkte. Läuft es ihm auf dem Feld, dann ist er für die Mannschaft unersetzlich. Aber es gibt eben auch die Phasen, in denen es ihm nicht läuft. Dann ist er launisch. Dann taucht er unter. Dann kann er für das Team zur Belastung werden.

Wenn ein designierter Teamleader mit seiner Körpersprache und seinem Einsatz ein schlechtes Vorbild ist, dann kann er die Chemie empfindlich stören. Ein wahrer Führungsspieler trägt seine Mannschaft auf seinem Rücken – unabhängig von seiner persönlichen Performance. Deshalb ist Truttmann kein Leader im klassischen Sinne. Aber seien wir ehrlich: Wenn er einer wäre, dann hätte er in der NLA eine schöne Karriere gemacht. Zum Glück für den EHCO wurde er für die höchste Liga als zu leicht befunden – und durfte deshalb über vier Jahre lang im grünweissen Dress zaubern.

Aber jetzt ist es vielleicht an der Zeit, in Olten ein neues Zeitalter einzuläuten. Einen Kulturwandel, um die latente Lethargie, dieses Ruhen in der Komfortzone, aus dem Kleinholz zu vertreiben. Der Eindruck hält sich hartnäckig: Der EHCO hat zu viele Künstler in seinem Team. Das zeigte sich schon in den letzten Playoffs, als man auf die Intensität und Härte von Gegner Ajoie keine passende Antwort hatte.

Truttmann ist so etwas wie der König der Oltner Künstlerfraktion. Er verkörpert das Schöne, das Elegante, das Spektakuläre im Eishockey. Aber wenn der EHC Olten in absehbarer Zeit aufsteigen will, dann muss er in der entscheidenden Phase der Meisterschaft neben Talent andere Qualitäten aufs Eis bringen: Härte, Entschlossenheit, Intensität. Truttmanns Abgang wäre für den EHCO zweifellos ein Schock. Aber vielleicht auch der dringend benötigte Impuls in Richtung Aufstieg.