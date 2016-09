Zum besten Spieler gewählt, von den Fans mit Sprechchören gefeiert und schliesslich noch im Platzinterview. Für Dominic Nyffeler endete der gestrige Arbeitstag in jeder Beziehung erfreulich. Mit seiner Mannschaft hatte er zuvor den amtierenden NLB-Meister Ajoie mit 3:2 in die Knie gezwungen. Massgeblich beteiligt am vierten Oltner Sieg im fünften Meisterschaftsspiel war der EHCO-Goalie, der auch während des finalen Ansturms der Jurassier die Ruhe selbst blieb. Im Gegensatz zu seinen Vorderleuten, die in den letzten Minuten noch einmal gehörig ins Schwimmen kamen.