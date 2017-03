Sie sei ab der ersten Berührung fasziniert gewesen von dieser Sportart. «Nur schon wegen der schönen Röckchen», scherzt sie. «Es sah für mich einfach unglaublich schön aus, wie sich die älteren Läuferinnen auf dem Eis bewegten. Das wollte ich auch können.»

Schule und Training

Die Hägendörferin hatte zwischenzeitlich ein Trainingspensum von sechs Einheiten pro Woche. Momentan sind es drei bis fünf. «Das hängt davon ab, wie streng ich es in der Schule habe. Wenn viele Prüfungen anstehen, gehe ich dreimal ins Training, sonst vier- bis fünfmal», erklärt sie und gesteht: «Was die Schule angeht, bin ich ein bisschen eine Streberin.» Lisa Merz besucht das zweite Gymnasium an der Kantonsschule in Olten, Profil Wirtschaft und Recht. Ein Jus-Studium sei eine mögliche Option für die Zukunft, sagt sie, ist sich aber noch nicht ganz sicher, welchen Berufsweg sie einschlagen wird. Nebst Schule und Eiskunstlaufen bleibe kaum noch Zeit für weitere Hobbys.

Der Besuch eines EHCO-Heimspiels müsse aber schon drinliegen. «Mein Bruder spielt Eishockey», begründet sie und sagt schmunzelnd: «Wir sind mittlerweile also eine richtige Eishallen-Familie.» Ihre Eltern mussten jahrelang als Taxi für die Fahrt ins Training herhalten. «Ich glaube, sie haben es meistens gerne getan», so die 16-Jährige, «sie schauten sich die Trainings auch oft an und an den Wettkämpfen waren sie immer dabei. Meine Mutter ist zudem im Vorstand des ELCO.»

Spass ohne Wettkämpfe

Ehrgeiz, Disziplin und mentale Stärke: Diese Faktoren brauche es, um eine gute Eiskunstläuferin zu werden, meint Lisa Merz: «Dass das Mentale so wichtig ist, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Doch an den Wettkämpfen alleine auf dem Eis zu stehen, ist nicht einfach.» Am wichtigsten ist für sie aber, dass sie den Spass am Sport behält. Damit dies so bleibt, entschied sie im Januar, dass sie bis auf weiteres keine Wettkämpfe mehr bestreiten wird. Zu gross sei der Druck, zu wenig Zeit habe sie zum Trainieren, begründet sie. «Vor den Wettkämpfen machten mir nicht einmal mehr die Trainings Spass, weil ich so fokussiert war auf das Resultat», blickt sie zurück. «Jetzt freue ich mich jedes Mal extrem aufs Training. So sollte es auch sein. Und mein Entscheid bedeutet ja nicht, dass ich nie mehr Wettkämpfe laufen werde.»

Blauer Pullover, zu enge Frisur

Lisa Merz kann sich noch gut an ihre erste Teilnahme an einer ELCO-Eisgala vor knapp zehn Jahren erinnern. «Ich erzählte es all meinen Freunden und Verwandten, weil ich mich so darauf freute.» Ihre Nachbarin habe ihr extra für den Auftritt eine Frisur gemacht. «Die war allerdings ein bisschen zu eng und deshalb auch unbequem», kann sie rückblickend lachen. «Ich glaube, ich war sogar krank an diesem Tag, machte aber trotzdem mit. Mein erster Auftritt war natürlich nur ganz kurz, doch vor so vielen Zuschauern war es trotzdem toll», meint sie strahlend. «An das Motto kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiss aber noch, dass ich einen dunkelblauen Pullover trug.»

Drei Einsätze bei der Eisgala

Bei der diesjährigen Ausgabe wird sie sich zweimal umziehen müssen. Denn sie steht bei der Eröffnungsnummer, im Mittelteil und natürlich auch bei der grossen Schlussnummer im Einsatz. «Es kommt gut», sagt sie zum Stand der Vorbereitungen. Seit dem Ende der Weihnachtsferien wurden die Choreografien, die wie gewohnt von Trainerin Katharina Brunner stammen, einstudiert. «Die Schlussnummer präsentierten wir bereits am letzten EHCO-Heimspiel. Olten gewann sogar dank uns», so Merz. Auch der erste Show-Block zu Helene Fischers «Atemlos» funktioniere schon sehr gut. «Nur bei ‹Macho Macho› herrscht noch ein bisschen ein Chaos, aber das bringen wir in der heutigen Hauptprobe schon auf die Reihe.»