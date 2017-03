Die Versammlung der gegen 400 anwesenden Delegierten und Gäste wurde mit dem Solothurner Lied, gespielt von der Blaskapelle Konkordia, Solothurn, eröffnet. In seinem Eröffnungsvotum ergänzte SOSV-Präsident Heinz Hammer seinen Jahresbericht mit aktuellen Themen wie das neue Beitragssystem des SSV, einen Rückblick auf das Solothurner Kantonalschützenfest 2016 im Bezirk Wasseramt, den im 2018 geplanten «Tag der offenen Tür», der ein Bestandteil ist für die Förderung des Schiesssportes im Verband.

Zudem informierte er, dass sich der Verband für die SOSV der Delegiertenversammlungen des SSV und der USS im Jahre 2018 beworben hat. Mit seinem Dank an alle Funktionäre für ihre Arbeit, verbunden mit guter Zusammenarbeit, schloss er seine Ergänzungen ab.

Gemeindevizepräsident Ulrich Soltermann, Däniken, präsentierte kurz und prägnant die Gösger-Gemeinde, welche all ihre Vereine immer wieder unterstützt.

Überraschende Budgetplanung

Zu den zahlreichen Zuhörern gehörten auch folgende Gäste: Kantonsratspräsident Urs Huber, Regierungsrätin Esther Gassler, Nationalrat Kurt Fluri, SSV-Präsidentin Dora Andres und Divisionär Daniel Keller.

Einstimmig und sehr zügig wurden Protokoll sowie der Jahresbericht genehmigt, bevor Regierungsrätin Esther Gassler ein letztes Mal die Grüsse der Solothurner Regierung mit Ausführungen zur aktuellen Lage überbrachte.

Die Rechnung wurde erstmals von Christoph Altermatt präsentiert. Positiv war, dass sich das Ergebnis besser als das Budget präsentierte, jedoch immer noch mit einem Minusbetrag von rund CHF 7'000 abschloss. Erstaunlich war, dass das Budget, welches ein Minus von über CHF 30'000 vorsieht, einstimmig genehmigt wurde.

Präsident Hammer informierte, dass nun eine Beitragserhöhung für das kommende Jahr vorbereitet wird, damit der Verband wieder eine ausgeglichene Rechnung präsentieren kann.

Goldmedaille zum Rücktritt

Dora Andres, Präsidentin SSV, überbrachte nicht nur die Grüsse des Schweiz. Verbandes, sondern zeigte in ihrer Rede auf, wie wichtig die Arbeit an der Basis ist, damit schlussendlich auch Erfolge wie an den Olympischen Spielen mit dem Medaillengewinn von Heidi Diethelm möglich sind. Ausbildung, Nachwuchsförderung, Zusammenarbeit und auch finanzielle Aspekte müssen dabei koordiniert umgesetzt werden.

Da auch Andres in diesem Jahr von ihrem Amt zurücktreten wird, dankte der Präsident ihr für die gute Zusammenarbeit und überreichte ihr eine mit ihrem Namen gravierte goldene Medaille des SOSV als kleines Dankeschön und zur Erinnerung. Die Wichtigkeit von guter Ausbildung und Zusammenarbeit war auch Bestandteil der Rede von Divisionär Daniel Keller. Auch er wies auf die instabile politische Lage und die neuen Arten der Gefährdung unserer Sicherheit hin.