Es tut sich Grosses beim EHC Olten: Nein - nicht, dass die Dreitannenstädter einmal mehr grosse Mühe bekundeten gegen die EVZ Academy und das Spiel erst in der Verlängerung mit 3:2 für sich entscheiden konnten.

Vielmehr steht der EHC Olten kurz vor der Verpflichtung eines dritten Ausländers. Jiri Polansky soll per sofort und bis Ende der Saison vom HC Ocelari Trinec an den EHC Olten ausgeliehen werden, wie Tschechiens grösste Sportzeitung «sport.cz» am Dienstagabend vermeldete.

Jiri Polansky ist 35 Jahre alt und spielte - mit einzelnen Abstechern - seit 17 Jahren beim Verein. Er gilt daher in Trinec als Legende, was insbesondere angesichts seiner Skorerqualitäten nicht erstaunen mag: Der zweitproduktivste Spieler in der Geschichte des tschechischen Topvereins, der nach 30 Spielen aktuell auf Platz 1 der heimischen Liga klassiert ist, verbuchte in den 17 Jahren in rund 800 Spielen knapp 500 Skorerpunkte.