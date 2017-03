Nach wie vor eine Randsportart

Und auch der Nachwuchs präsentierte sich. «Der Kids-Cup ist eine Supersache. Jeden Mittwoch trainieren bei uns 70 jugendliche Fahrerinnen und Fahrer, die sich dann an solch einem Anlass einem grösseren Publikum präsentieren können», führt Peter Wirz aus. 1100 Zuschauende verfolgten die Rennen von letzter Woche. Eine Kulisse, die er gerne vermehrt im Schweizer Nationalstadion sehen würde: «Wir sind vor allem vom sportlichen Standpunkt her mit der Saison sehr zufrieden. Es müsste uns aber gelingen, noch mehr Leute an den einzelnen Renntagen ins Stadion zu locken.»

In der internationalen Radsport-Szene hat sich das Tissot Velodrome zu einer festen Grösse etabliert und geniesst einen guten Namen. Im Schatten mächtiger Sportarten wie Fussball, Eishockey oder Tennis ist der Bahnradsport in der Schweiz leider noch eine Randsportart und spielt in den Medien nur eine untergeordnete Rolle. Die mediale Präsenz ist jedoch ein entscheidender Faktor für die Generierung von nachhaltigen Zuschauerzahlen und Partnerschaften.

Gedanken über neue Formate

«Kommt dazu, dass unser Einzugsgebiet relativ klein ist. Umso wichtiger wird es sein, auch in Zukunft sportliche Qualität zu bieten», ergänzt Peter Wirz. So sollen auch in der kommenden Saison wieder nationale Meisterschaften in Grenchen durchgeführt werden. Und auch die Track Cycling Challenge, eine zweitägige internationale Prüfung der höchsten Klasse des Weltsportverbandes, steht auf dem Wunschzettel. «Dafür sind wir jedoch auf finanzielle Partnerschaften angewiesen. Diese in genügender Zahl zu generieren, ist nicht ganz einfach, aber wir arbeiten jeden Tag hart daran», blickt der Geschäftsführer in die Zukunft.

Man mache sich überdies Gedanken über neue Formate. So sei die Durchführung eines Mehrtage-Rennens durchaus eine Option. Es werde aber auch in naher Zukunft noch so sein, dass die Rennanlässe durch andere Aktivitäten und Veranstaltungen quersubventioniert werden müssen. Naturgemäss sind es «grosse Namen», die die Massen ins Velodrome locken, wie der beeindruckende Auftritt von Heinz Frei eindrücklich gezeigt hat. Oder natürlich die «Battle of the Legends» (Toni Rominger gegen Miguel Indurain zum Beispiel).