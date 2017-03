Und so will Berger festhalten, dass die in der Qualifikation gezeigten Leistungen eine besondere Würdigung verdient hätten. «Vor allem, weil wir unsere Spielidee rasch und gut umsetzen konnten und die Qualität unseres Spiels gut war. Dies ist für mich wichtiger, als immer nur die Spiele gewinnen zu wollen.»

Dass es in 22 Partien zu 20 Siegen reichte, billigt Berger auch der Schwäche der Konkurrenz zu: «Die Teams sind zwar zusammengerückt, aber das aktuelle Niveau in der NLA ist verglichen mit früher nicht unbedingt höher. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, dass wir so deutlich die Nummer 1 waren in der Qualifikation.»

Tigers sind die «besseren Jets»

Vor der Halbfinalserie gegen die Tigers Langnau ist Berger überzeugt, dass die Viertelfinalpartien gegen die Kloten-Bülach Jets hilfreich waren: «Es wird eine ähnliche Serie geben. Die Tigers sind so etwas wie die bessere Ausgabe der Jets. Beide Teams verfügen über einige individuell überragende Spieler, leben aber auch von den Emotionen und der Leidenschaft des Gros der Spieler. Nur wenn wir diesbezüglich einen ähnlichen Level erreichen, können wir die Tigers in die Schranken weisen. Denn spielerisch sind wir das bessere Team, doch das alleine wir nicht genügen.»