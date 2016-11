Beide Teams fanden nur schwer in die Partie, da die Regenfälle der letzten Woche das Terrain in Bassecourt in eine Krater-Landschaft verwandelt hatten. An einen geordneten Spielaufbau war hier kaum zu denken. Deshalb versuchten sich beide Teams zunächst oft mit langen Bällen nach vorne, doch Torchancen blieben Mangelware.

Erst in der 30. Minute brachte die Zaugg-Elf einen guten Angriff über Hannes Hunziker und Loïc Chatton zustande und der anschliessende Schuss von Leo Schrittwieser klatschte an die Unterkante der Latte. Dies blieb jedoch der einzige Aufreger der ersten Halbzeit und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Kurioser Ausgleich

In der zweiten Halbzeit versuchten zunächst die Gastgeber Druck aufzubauen. Die erste Chance hatten jedoch die Gäste. Sacha Stauffer prüfte in der 47. Minute Goalie Weber. Zwei Minuten später schlug es dann aber auf der Gegenseite ein. Nach einer Flanke von Ochs köpfte Soltani zum 1:0 für die Jurassier ein.

Doch der FCS musste diesem Rückstand nicht lange hinterherlaufen. Nach der unglücklichen Aktion eines Bassecourt-Abwehrspielers lief Chatton frei aufs Tor zu und liess Torwart Weber bei seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich keine Abwehrchance. Der Boden hatte mit kuriosen Ablenkungen des Balles das seine dazu beigetragen.