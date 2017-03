Nach dem erreichten Schweizer Meister-Titel der Nationalliga B in der Saison 2014/15 und dem sensationellen Aufstieg in die NLA am 11. Juni 2016, hofft das Team von Urs Bachmann ein weiteres Kapitel der erfolgreichen Club-Geschichte im Frauenfussball zu schreiben. Die SCD, momentanes Schlusslicht der NLA, Frauen streben den ersten Sieg in der höchsten Spielklasse an.

Nach den guten Leistungen in der Rückrunde gegen BSC Young Boys und den FC Staad (jeweils knappe Niederlage), empfangen die Derendingerinnen in ihrem «Heimspiel» auf dem Sportplatz Wyler in Bern FC Yverdon Féminin.

Der Spielbeginn ist am Sonntag, 12. März um 17.00 Uhr auf dem Sportplatz Wyler in Bern.