Nyffeler erhielt im vierten Saisonspiel zum ersten Mal das Vertrauen von Coach Maurizio Mansi geschenkt. Mischler, der die ersten drei Spiele das EHCO-Tor hütete und überragende Leistungen zeigte, musste auf der Bank Platz nehmen. "Ich habe stets gesagt, dass ich beiden Torhütern eine Chance geben will. Ich weiss zurzeit noch nicht, ob sie in der Saison gleich viel zum Einsatz kommen werden. Ich spürte heute, dass Dominic hungrig ist. Er hat seinen Einsatz verdient", sagte Mansi dazu.

Olten kam erst im Mitteldrittel so richtig in Fahrt. Es war Marco Truttmann, der den EHC Olten nach dem 0:1-Rückstand aus dem Startdrittel mit einem Doppelschlag in Front schoss. Insbesondere der zweite Treffer Truttmanns war sehenswert herausgespielt. Nach einem langen Zweilinienpass auf die blaue Linie von EHCO-Topskorer Curtis Gedig erwischte der Oltner Rappi-Torhüter Tobler über dem Fanghandschuh. Truttmann scheint nach den ersten drei durchzogenenen Meisterschaftsspielen langsam in Fahrt zu kommen. Die Lacher der Oltner Fans hatte er nach dem Interview von EHCO-Moderator Mige Stalder auf seiner Seite, als er auf die Frage, ob es ihm heute besonders gut lief, trocken antwortete: "Toreschiessen ist ja mein Job."