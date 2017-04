Oekingens Finalgegner heisst Red Devils March-Höfe Altendorf. Die Schwyzerinnen mussten sich im bisherigen Saisonverlauf erst ein einziges Mal geschlagen geben. Der Schweizer Meister auf dem Kleinfeld wird ebenfalls in einer Best-of-3-Serie ermittelt.

Die Solothurnerinnen starten am nächsten Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Buttikon (19 Uhr) in die Finalserie. Das zweite Spiel wurde auf den Samstag, 15. April angesetzt, Oekingen geniesst ab 19 Uhr Heimrecht im Sportzentrum in Zuchwil. Das allfällige Entscheidungsspiel würde am Ostermontag um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Altendorf stattfinden. (RAW)