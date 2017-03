Nach der doch eher dürftigen Leistung der Wangner im Mittwoch Spiel, holt sich das Team von André Fimian auf der La Blancherie gegen die heimstarke SR Delémont mit dem 2:2 einen Auswärtspunkt. Trotzdem, Freude herrschte bei den Gästen überhaupt nicht, im Gegenteil, Frust war bei den Spielern wie beim Staff und auch den Schlachtenbummlern allgegenwärtig.

Fehl- oder zweifelhafte Entscheide gehören nun einmal zum Sport, überall dort, wo nicht mit Uhr oder Messband die Leistung festgestellt werden kann. Schiedsrichter müssen in Sekundenschnelle Regelverstösse feststellen und ahnden.

Dadurch ist es mehr als verständlich, dass nicht immer die richtige Entscheidung getroffen wird. Wie aber der FC Wangen, bis zur Halbzeit mit einem Tor in Führung liegend, den Ausgleich hinnehmen musste, dem lag glücklicherweise eine jener Regelauslegung zugrunde, welche Kopfschütteln auf der ganzen Linie auslöste.

Was war geschehen. Nach einem Eckball, welcher von den Jurassiern ungenützt blieb, war Wangens Torhüter Marco Häfliger im Begriffe, den Ball abzuschlagen, als der Slowakische Schiedsrichter auf Intervention seines Assistenten, selbst zum Erstaunen der Einheimischen, auf den Penaltypunkt zeigte.

Geschenk dankend angenommen

Eine mögliche vorausgegangene strafbare Handlung war längst vorbei, war doch bereits eine neue Spielsituation im Gange. Geschenke nimmt man natürlich gerne an, insbesondere wenn ein Team im Rückstand liegt. Das sagte sich auch Stadelmann in der 53. Spielminute und versenkte den Strafstoss zum Ausgleich.

Nochmals ein unverständlicher Entscheid in der 66. Minute, beim Stande von 1:1. Patrik Gjidoda war eben im Begriffe, alleine aufs gegnerische Tor zu ziehen, als er von Erard gefoult wurde. Ein klares Notbremsefoul, welches unweigerlich die rote Karte zur Folge hätte. Mit Betonung auf hätte, kam doch der Übeltäter mit einer Verwarnung davon.

Ihre Heimstärke bewiesen die Jurassier in der Folge mit nochmals verstärktem Angriffs Fussball, der ihnen lediglich Eckbälle eintrug. Einer davon konnte der aufgerückte Innenverteidiger Jelassi mit gezielten Kopfball zum, wie es schien, entscheidenden Siegtreffer verwandeln. Doch die Einheimischen hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Trotz aller Unbill liessen sich die Besucher nicht entmutigen und versuchten, mit einem wiederum in Bestform spielenden Marco Häfliger im Tor, zu retten was noch zu retten ist. Eine geschickte Einwechslung, Dragan Gyorgiev, in den letzten Spielen nicht unbedingt von Abschlussglück begünstigt, übernahm für die letzten paar Minuten die Position von Patrik Gjidoda.

Moral passt, Tabellenplatz nicht

Dies sollte sich auszahlen. In der zweitletzten Spielminute bewies er seine Torgefährlichkeit und rettete den kaum mehr für möglich gehaltene Ausgleich. Zu erwähnen wäre doch noch das Führungstor von Jordan Otomo in der 16. Minute.

Die Nummer 10 sprühte diesmal von Spielfreudigkeit und war, insbesondere in der ersten Halbzeit, als er sich noch nicht zwei Gegenspieler gegenüber gesetzt sah, stets einen Schritt schneller als seine Gegner. Diese Situation nützte er mit einen sehenswerten Treffer, erzielt aus spitzem Winkel, aus.

Es spricht einmal mehr für die gute Moral im Team des FC Wangen. Anders wäre der in Anbetracht der Umstände mehr als verdiente Punktgewinn kaum gewesen. Trotzdem, die Ranglistenposition ist nach wie vor angespannt. Eine Verbesserung könnte im nächsten Heimspiel vom kommenden Samstag gegen Tabellen Nachbar Bassecourt erreicht werden, vorausgesetzt immer, dass mit der gleichen Einstellung in dieses Sech Punkte Spiel gegangen wird.