24. September 2016: EVZ Academy - EHC Olten 3:4 nach Pen.

Der erknorzte 4:3-Sieg in der fast leeren Bossard-Arena in Zug spült den EHC Olten erstmals an die Tabellenspitze. Die magere Leistung gegen das Zuger Farmteam und die gleichzeitige Übernahme der Leaderposition zeigt, wie zwiespältig die Auftritte der Oltner in der ersten Saisonphase sind. Sie finden immer irgendwie einen Weg zum Sieg, überzeugen dabei aber nur selten.

4. Oktober 2016: Langenthal - Olten 2:5

Nach einer eher peinlichen 2:3-Heimniederlage gegen Winterthur zeigen die Oltner bei ihrem zweiten Gastspiel in Langenthal innerhalb eines Monats ein erstes Highlight. 5:2 gewinnt die Mannschaft von Trainer Maurizio Mansi und setzt damit zum ersten Höhenflug der Saison an. Es folgen sechs Siege in Serie, darunter auch ein 4:3-Erfolg in Thurgau, bei welchem man nach dem ersten Drittel noch mit 0:3 in Rückstand gelegen war. Die Mannschaft zeigt Nehmerqualitäten. In den ersten 13 Spielen geht der EHCO elfmal als Sieger vom Eis. Die Konsequenz: Am 28. Oktober stehen die Powermäuse nach einem 5:2 gegen die GCK Lions zum zweiten Mal (und letzten Mal) an der Spitze des Klassements.

11. November 2016: Olten - EVZ Academy 3:4

Die 3:4-Heimniederlage gegen das Zuger Farmteam läutet eine Phase der grossen Unkonstanz ein, welche auch durch die Unruhe um den mit einem Abgang zu Langenthal kokettierenden Marco Truttmann befeuert wird. Die Oltner suchen verzweifelt nach ihrer Form. Vor allem vor eigenem Publikum gelingt es der Mannschaft nicht mehr, befreit aufzuspielen.