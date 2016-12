Der 5:3-Sieg gegen Visp hat dem EHC Olten gutgetan. Im morgendlichen Eistraining am Tag danach ist im Team eine entspannte Stimmung spürbar.

Mit Stefan Mäder und Diego Schwarzenbach haben sich gleich zwei Spieler den persönlichen Frust der letzten Wochen von der Seele geschossen.

Im Schatten der Torschützen kommt auch Verteidiger Marc Grieder seit seiner Knieverletzung, die ihn mehrere Wochen ausser Gefecht setzte, immer besser in Fahrt.

Der Neuzugang blockte vor dem eigenen Tor etliche Schüsse ab, dirigierte die Verteidigung, verlieh der Oltner Abwehr Stabilität.

«Für diese Dinge wurde ich geholt, das ist mein Job», sagt er schmunzelnd und ergänzt: «Ich fühle mich wohl hier in Olten. Die Jungs machen es mir aber auch einfach, immer wieder zurück ins Team zu finden.»

Immer wieder? Ja! Marc Grieder musste in dieser Saison bereits zwei grössere Verletzungen schlucken, erst die Bauchmuskelverletzung inmitten des Sommertrainings, danach der Teilanriss des Innenbandes im Knie. «Da wirst du immer wieder zurückgeworfen, musst hart an dir arbeiten, um den Rückstand wieder wettzumachen.»

Das scheint dem 32-Jährigen erneut gelungen zu sein, obwohl die hartnäckige Knieverletzung noch lange nicht ausgeheilt ist.

«Ich spüre das Knie nach wie vor, manchmal so stark, dass ich kaum Belastungen ertrage. Eine solche Verletzung braucht halt Zeit und Geduld, die mir manchmal fehlt – aber es kommt gut», sagt Grieder zuversichtlich.

EVZ Academy: U20-WM-geschwächt

Gut soll es für den EHC Olten bereits heute Abend ein nächstes Mal kommen. Das dritte Meisterschaftsspiel gegen die unbequem agierenden jungen Spieler der EVZ Academy steht an. Ausgetragen wird das Spiel in der Zuger Bossard-Arena (19.45 Uhr).

Beide Teams konnten einen 4:3-Auswärtssieg feiern, wobei der Oltner Sieg erst im Penaltyschiessen zustande kam. «Wir haben noch eine Rechnung offen», sagt Trainer Maurizio Mansi.

Von einem Gratissieg will der EHCO-Trainer nichts wissen. «Es gibt keine Underdogs in der National League B – und schon gar nicht die EVZ Academy. Sie schnuppern verdient an den Playoffs», sagt er.

Die Zuger Ausbildungsmannschaft wird gegen Olten wegen der nach Weihnachten beginnenden U20-Weltmeisterschaft unter anderem auf den 16-jährigen Nico Gross sowie Tobias Geisser (17) verzichten müssen.

Sie werden gemeinsam mit dem Walliser Nico Hischier derzeit als die grössten Schweizer Eishockey-Talente gehandelt und nehmen bereits gewichtige Führungsrollen bei der EVZ Academy ein.

Kobach angeschlagen

Olten muss seinerseits auf Verteidiger Reto Kobach verzichten. Er wurde gegen Visp von einem Schuss an der Hand verletzt, musste das Spiel abbrechen und liess sich noch am Sonntagabend im Spital untersuchen. Die Entwarnung kam prompt: zum Glück nichts gebrochen. Pausieren muss Kobach dennoch, sollte am Freitag jedoch gegen Ajoie wieder einsatzbereit sein.

Verfolgen Sie ab 19.30 Uhr den Liveticker zum Spiel EVZ Academy - EHC Olten auf unserer Homepage!